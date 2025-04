Ancora un avvertimento, fatto con il fuoco, a Licata. Qualcuno utilizzando del liquido infiammabile ha appiccato il fuoco alla saracinesca di un garage di proprietà di una commerciante quarantenne licatese, titolare di una ditta per la vendita ambulante di cibi e bevande, in una traversa della centralissima via Gela. Le fiamme, per fortuna, si sono estinte autonomamente.

All’interno del magazzino vi era parcheggiato il furgone Iveco utilizzato per la vendita di panini e bibite. A chiamare il 112 è stata, l’indomani, la stessa proprietaria dell’immobile dopo la scoperta del rogo. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Stazione di Licata.

Una relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento che, sulla vicenda ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti, per danneggiamento a seguito di incendio. Nelle ultime settimane a Licata, c’è una recrudescenza di episodi incendiari, la maggior parte dei quali è di natura dolosa.

