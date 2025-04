Momenti di panico in via Generale La Marmora a Licata, per lo scoppio di un incendio, che ha avvolto un’autovettura. Il rogo potrebbe essere di origine dolosa, anche se in mancanza di certezze, non è escluso il fatto accidentale. Tutto quanto è successo nelle ore notturne. L’automobile è una Fiat Grande Punto, in uso ad una 24enne licatese, disoccupata.

Chiamati dai residenti della zona, sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che dopo aver domato le fiamme ormai attecchite su buona parte della carrozzeria, hanno messo in sicurezza l’area interessata. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.

Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i carabinieri, i quali, nel corso del sopralluogo di rito non avrebbero rinvenuto residui di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, né altri inneschi. Gli stessi vigili del fuoco non si sono sbilanciati sull’origine dell’incendio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

