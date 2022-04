“Scippa” cellulare dalle mani di un ragazzo: identificato e denunciato

Ha rubato un telefono cellulare a un sedicenne all’esterno del Centro commerciale “Città dei Templi”, a Villaseta. L’autore dello scippo, poco più tardi, è stato identificato dai poliziotti della sezione Volanti. Si tratta di un venticinquenne di Agrigento, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per furto con strappo, ma il cellulare portato via al minorenne non è stato ritrovato. I poliziotti stanno continuando a cercarlo. Tutto quanto si è verificato nella serata di venerdì. Scattata la segnalazione al 112, nella zona si sono precipitati gli agenti delle Volanti che, in una manciata di minuti sono riusciti ad identificare il giovane ladruncolo, che aveva “strappato” il cellulare dalle mani del sedicenne agrigentino.