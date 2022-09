Aveva in tasca droga e coltello a serramanico: denunciato ventunenne

E’ stato trovato in possesso di 7,34 grammi di hashish, e di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 16 centimetri. Un ventunenne, di Porto Empedocle è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

A farlo durante un controllo, effettuato in via dello Sport a Porto Empedocle, sono stati i carabinieri della Stazione cittadina. Il ragazzo inoltre è stato segnalato, alla Prefettura di Agrigento, quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti.