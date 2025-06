La giunta comunale ha approvato il nuovo schema riguardante il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 ed l’ elenco annuale 2025.

I nuovi progetti da inserire nell’elenco annuale 2025 del programma sono i seguenti:

– Realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie – Progetto per la realizzazione di una pista ciclabile nella frazione di Fontanelle;

– Lavori di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel piano particolareggiato del Centro storico di Agrigento – Rione Santa Croce. – Ass.to Reg.le

Infrastrutture e mobilità);

– Lavori di Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali sul lungomare Falcone e Borsellino;

– Lavori di riqualificazione dell’area di Porta di Ponte ed aree di pertinenza;

– Realizzazione del nuovo parcheggio in Via Empedocle;

– Lavori di manutenzione straordinaria dei collettori fognari delle acque bianche e relative opere accessorie;

– Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio viario comunale e relative;

– Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare del Comune di Agrigento;

– Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione della Città di Agrigento;

– Progetto di Completamento e messa in sicurezza della Villa del Sole;

– PNRR M5-C1-I1.1 – Ristrutturazione dei locali posti al piano terra del Plesso Tornabene dell’I.C. “Quasimodo” da destinare a sede del Centro per l’Impiego del Comune di Agrigento;

– Implementazione sistema di videosorveglianza urbana – Progetto denominato “Agrigento Centro“;

– Interventi di riqualificazione straordinaria ed arredo urbano di ville e giardini e di servizi igienici pubblici

– Manutenzione straordinaria viabilità ed infrastrutture stradali e da inserire nella programmazione annuale 2026 sono i seguenti:

– Lavori di riqualificazione del Viale della Vittoria;

– Progetto per il completamento del cimitero di Piano Gatta (Project Financing).

– Messa in sicurezza del versante tra la via A. De Gasperi e la via San Vito ad Agrigento € 1.177.234,35

– Progetto messa in sicurezza nodi traffico urbano principale – Rotatoria Cannatello – Magellano € 500.000,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione

energetica – Edificio scolastico Giardino Fiorito – € 1.728.750,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – Edificio scolastico V. Reale – Fontanelle – € 7.808.325,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – Edificio scolastico Nuova Manhattan – € 1.115.475,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – Scuola Primaria E Dell’infanzia Massimiliano Maria Kolbe – € 2.184.000,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA Lauricella – € 5.453.790,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA INFANZIA Calogero Trupia – € 1.083.375,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Anna Frank – € 385.550,00

Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA Garibaldi – € 5.887.140,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – CPIA ISTITUTO COMPRENSIVO Quasimodo EDIFICIO 1 – 2 – 3 € 4.476.375,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII – DI GIOVANNI SCURPIDDU –

€ 4.911.300,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica EDIFICIO NON AGIBILE TORNABENE – € 4.173.000,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – S. G. Bosco -€ 3.149.010,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA PRIMARIA Mazzini – € 1.201.200,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA – Giardina Gallotti – Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA Fraz. Montaperto € 473.200,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Castagnolo (DOCFAP) € 7.736.100,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Castagnolo – PALESTRA –

€ 1.601.600,00 – Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – Edificio scolastico Esseneto – € 11.356.800,00

– Progetto di bike sharing di n.1 ciclostazione interattiva automatica modulare e n. 4 ciclostazioni di bike sharing interattiva modulare per trasporto persone in carrozzina € 170.000,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica SCUOLA PRIMARIA G. FAVA – € 3.088.020,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA INFANZIA Agazzi – € 879.540,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA PRIMARIA Montessori – € 770.400,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – SCUOLA PRIMARIA De Cosmi – € 1.027.200,00

– Interventi strutturali per Adeguamento sismico, lavori impiantistici e di riqualificazione energetica – EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. Hack –

€ 1.348.200,00

– per la l’adeguamento e la riqualificazione dell’Edificio Scolastico “Anna Frank” ubicato in Via Matteo Cimarra, 5/a – Agrigento € 385.550,00

– per la l’adeguamento e la riqualificazione dell’Edificio Scolastico COLLODI” ubicato in Via A. Di Giovanni – Agrigento – € 1.572.900,00

– per la l’adeguamento e la riqualificazione dell’Edificio Scolastico “FEDERICO II” ubicato in Via Mastroianni – Agrigento – € .181.280,00

– per la l’adeguamento e la riqualificazione dell’Edificio Scolastico Laboratorio dell’IC “Anna Frank” ubicato in Via Matteo Cimarra, 5/a – Agrigento – € 170.130,00

– per la riqualificazione dell’Edificio Scolastico “Scuola primaria e dell’infanzia Plesso Tortorelle – Palestra” ubicato in Viale Metello, n.5, – Agrigento – € 961.870,00

– per la riqualificazione dell’Edificio Scolastico “PALESTRA FEDERICO II” ubicato in Via Mastroianni nella frazione di Villaggio Mosè – Agrigento – € 326.350,00

– DOCFAP per la riqualificazione dell’Edificio Scolastico “Palestra Scuola Secondaria di primo grado “Anna Frank” ubicato in Via Matteo Cimarra, 5/A- Agrigento

€ 609.900,00

– per la l’adeguamento e la riqualificazione dell’Edificio Scolastico “PALESTRA I.C. GIUSEPPE GARIBALDI” ubicato in Via Diodoro Siculo – Agrigento € 1.134.735,00

– per la l’adeguamento e la riqualificazione dell’Edificio Scolastico “SCUOLA PRIMARIA E DELL’ INFANZIA PLESSO TORTORELLE” ubicato in Via Metello – Agrigento – € 2.728.500,00

– Lavori di ripristino e riqualificazione del primo tratto della Via Acrone € 495.825,21

– Interventi di riqualificazione straordinaria ed arredo urbano di ville e giardini e di servizi igienici pubblici €1.000.000,00

– Manutenzione straordinaria viabilità ed infrastrutture stradali € 2.000.000,00

– D.D.G. n. 384/Serv. 4 Manutenzione straordinaria della copertura del Teatro Pirandello e realizzazione bagno per disabili € 547.000,00

– D.D.G. n. 384/Serv. 4 Lavori di messa in sicurezza del Museo Civico – Piano terra e verifica solaio € 203.000,00

– D.D.G. n. 384/Serv. 4 Adeguamento identità visiva, wayfinding, pannellistica all’Ex Collegio Padre dei Filippini compresa la sostituzione e posa in opera di nuovi faretti e binari € 223.000,00;

– Adeguamento e rifunzionalizzazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Alessio Di Giovanni, località Fontanelle, da destinare alla realizzazione di un centro polifunzionale aggregativo diurno per attività socio-assistenziali rivolto ad anziani e persone con limitata autonomia PO FESR Sicilia 2021-2027 – Azione 4.3.2 €v750.000,00.

