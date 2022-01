Autovettura contromano bloccata sulla Ss 640

Un’altra autovettura contromano è stata bloccata dagli agenti dalla polizia Stradale di Agrigento lungo la strada statale 640. E’ accaduto nei pressi della rotatoria degli Scrittori dove la Polstrada, prima allertata da clacson e dispositivi luminosi di altri mezzi in transito, ha visto passare un’autovettura contromano che si è dopo immessa nella rotatoria sempre in senso contrario.

La vettura è stata bloccata, e il conducente, un pensionato di 71 anni, originario della provincia di Catania si è giustificato dicendo di “non essere del posto e di essere stato confuso dalle indicazioni del navigatore satellitare”. Scuse che, naturalmente, non gli hanno evitato la contravvenzione prevista per la grave violazione, e la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi.