Cresce l’attesa per la seconda domenica di festeggiamenti in onore di San Calogero. Alle 13 il simulacro del Santo, portato a spalla dai devoti portatori uscirà dal Santuario per la processione diurna lungo la via Atenea, la via Garibaldi e fino al santuario dell’Addolorata. Anche in questa seconda domenica restano validi i divieti per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica: durante l’uscita di San Calogero la scalinata e il sagrato della chiesa devono restare liberi; all’uscita e durante tutto il percorso nessuno potrà salire sulla vara ad abbracciare e baciare la statua. Una regola che non vale per i bambini piccoli..

La lunga giornata di festa sarà aperta alle 9.30 del mattino al Santuario dell’Addolorata con la “Sagra del Grano”, la tradizionale processione offertoriale a base di prodotti della terra e lavori artigianali e corteo dei devoti portatori e fedeli, seguiti dai tammurinara ed è qui la novità anche dai carretti siciliani, motoape e muli parati. Nella giornata di oggi è infatti arrivata la conferma della presenza dei carretti siciliani. Le associazioni “I cavalieri della Valle” e “U carrettu giurgintanu”, inizialmente avevano rinunciato alla partecipazione all’evento perché non erano riusciti ad ottemperare alla richiesta della Questura di Agrigento circa la dimostrazione dei requisiti soggettivi e in merito all’adozione delle misure di sicurezza previste.

Oggi si apprende che le associazioni invece avevano rinunciato per la mancanza di risorse economiche necessarie per garantire alcuni costi. Adesso la bella notizia del passo indietro. Il corteo attraverserà la via Garibaldi, piazza Municipio, via Atenea, via Aldo Moro con arrivo al viale della Vittoria. Quindi alle 13 l’uscita del Santo. Alle 21 partirà il corteo di apertura delle “motoape parate” e mezz’ora dopo l’inizio della solenne processione serale dal santuario dell’Addolorata al viale della Vittoria, dove poco dopo le 23 sono in programma i giochi pirotecnici.