Un autolavaggio completamente abusivo è stato sequestrato nel centro abitato favarese. Non aveva le autorizzazioni ed è stato accertato inoltre che le acque prodotte dalle attività di lavaggio dei veicoli venivano scaricate illecitamente nella condotta fognaria pubblica. Il proprietario, un trentenne residente a Favara, è stato denunciato. Ad eseguire l’ispezione sono stati i carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, diretti dal tenente colonnello Vincenzo Castronovo, nell’ambito mirati servizi preventivi al contrasto dei reati in materia ambientale.

La verifica, svolta unitamente al personale Arpa, è scattata a seguito di un monitoraggio del territorio di Favara, che ha portato ad un sopralluogo in un garage, all’interno del quale, è stato accertato che era effettivamente in corso l’attività di autolavaggio. Tra Agrigento e diversi centri della provincia, in circa tre mesi, sono una dozzina gli impianti di autolavaggio sequestrati perché risultati fuorilegge.