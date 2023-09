Poco dopo le 13 si è sviluppato un incendio in un bus. Il mezzo in questione, che effettua linee extraurbane e pare senza passeggeri, era diretto in piazzale Rosselli. Stava percorrendo la via Francesco Crispi, quando all’improvviso in prossimità del cinema e della caserma “Anghelone” della polizia di Stato, è scoppiato l’inferno.

L’autista, accortosi che dal vano motore stava uscendo del fumo, ha arrestato la marcia. In pochi attimi è divampato l’incendio. Immediata è partita la richiesta d’intervento al 112. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, giunti sul posto in pochi minuti, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

L’autobus ha riportato danni consistenti. Sconosciute le cause che hanno innescato il rogo.