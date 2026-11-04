Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio per Naro. La persona alla guida di una vecchia Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo dell’utilitaria, andando a impattare violentemente contro le barriere di protezione della carreggiata.

L’urto contro il guardrail è stato violentissimo, tanto da distruggere completamente la parte anteriore del veicolo. I primi a intervenire e a prestare i soccorsi immediati all’automobilista sono stati i militari dell’Esercito Italiano, di pattuglia nella zona nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. La persona alla guida, nonostante la gravità dell’impatto e il comprensibile spavento, ha riportato lievi traumi.

Sul posto sono successivamente giunti i sanitari per i controlli di rito e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e i rilievi della dinamica.

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