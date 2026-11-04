Palestra del Villaggio Mosè, Gramaglia: «Lavori conclusi? Il Comune dica quando aprirà»

Il consigliere comunale chiede chiarimenti sullo stato della struttura sportiva, sui collaudi e sulle procedure per l’affidamento della gestione. La conclusione dei lavori era prevista entro il 31 gennaio 2026.

AGRIGENTO – Che fine ha fatto la palestra polivalente del Villaggio Mosè? A sollevare la questione è il consigliere comunale Simone Gramaglia, che chiede all’amministrazione guidata dal sindaco Michele Sodano risposte precise sul completamento dell’opera e, soprattutto, sui tempi necessari per renderla accessibile ai cittadini.

La conclusione dei lavori era stata annunciata entro il 31 gennaio 2026, ma a distanza di oltre nove mesi resta da chiarire quando la struttura potrà effettivamente entrare in funzione.

«La palestra polivalente del Villaggio Mosè non può restare un’opera in attesa di diventare un servizio per la città – dichiara Gramaglia –. I cittadini hanno diritto di sapere a che punto siamo, cosa manca per l’apertura e quali sono i tempi previsti per renderla finalmente fruibile».

Il finanziamento e il ruolo di Gerlando Principato

Il consigliere richiama il percorso amministrativo che ha consentito di ottenere le risorse per la realizzazione dell’impianto, sottolineando il contributo dell’ex assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato.

«Parliamo di un investimento importante per il Villaggio Mosè e per tutta Agrigento, nato da un percorso amministrativo e politico che ha visto l’impegno dell’allora assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato, determinante nel lavoro per intercettare le risorse e accompagnare il progetto. Adesso è necessario completare quel percorso e trasformare l’investimento in un’opportunità concreta per la comunità».

Collaudi, gestione e obblighi PNRR

Gramaglia chiede di conoscere lo stato degli adempimenti amministrativi, l’eventuale completamento dei collaudi e le modalità previste per l’affidamento della gestione. Tra le questioni sollevate anche il rispetto degli obblighi legati al finanziamento PNRR.

Il consigliere richiama inoltre la necessità di proseguire il programma di potenziamento degli impianti sportivi cittadini, ricordando gli interventi già realizzati alla palestra distrettuale Ugo La Malfa e per l’illuminazione dello stadio.

«Lo sport è un servizio sociale, un presidio di aggregazione e un’opportunità di crescita soprattutto per le nuove generazioni. Non basta realizzare le strutture: bisogna renderle operative, accessibili e garantire una gestione capace di assicurarne il funzionamento nel tempo».

La richiesta al Comune: una data certa per l’apertura

L’obiettivo dell’intervento è ottenere un cronoprogramma chiaro che consenta di conoscere gli eventuali passaggi ancora necessari prima dell’apertura.

«L’amministrazione chiarisca cosa manca e soprattutto indichi una data certa per l’apertura – conclude Gramaglia –. Le risorse ottenute e il lavoro svolto finora devono produrre risultati tangibili. Il Villaggio Mosè e Agrigento hanno bisogno di una palestra aperta, funzionante e finalmente a disposizione dei cittadini».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp