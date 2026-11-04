La notte di “piombo” che ha scosso il quartiere periferico di Villaseta, ad Agrigento, dove quattro o cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro una palazzina. I poliziotti della sezione Volanti e i loro colleghi della Squadra Mobile hanno individuato e rintracciato un ventenne agrigentino sospettato di essere l’autore degli spari.

Il giovane è stato subito sottoposto allo “Stub”, l’esame scientifico per rilevare tracce di polvere da sparo, mentre la sua posizione rimane al vaglio. La Procura della Repubblica di Agrigento sta coordinando l’inchiesta. I proiettili hanno preso di mira sia il portone d’ingresso dello stabile sia un appartamento al primo piano, abitato da un sessantenne agrigentino.

Caccia aperta, invece, alla pistola utilizzata per l’intimidazione, non ancora recuperata. Resta il mistero sul movente, presumibilmente legato a dissidi personali.

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