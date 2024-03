La concessionaria Guadagni presenta la nuova Ypsilon, unendo innovazione e tradizione nel cuore della Sicilia.

Agrigento ha accolto con entusiasmo la presentazione della nuova Lancia Ypsilon presso la concessionaria Guadagni. Luigi Guadagni, rappresentante del Gruppo Guadagni Spa, ha svelato il veicolo, sottolineando il legame storico del marchio con la tradizione aziendale. La nuova Ypsilon, che si distingue per il suo stile personale, mira a conquistare il segmento B e a rinnovare l’immagine di un marchio con oltre un secolo di storia.

Parente stretta di Opel Corsa e Peugeot 208, la Ypsilon condivide con esse piattaforma, motorizzazioni e numerosi componenti. Il lancio ha messo in evidenza il nuovo sistema di intrattenimento di bordo e la versione elettrica, che promette un’autonomia di oltre 400 chilometri. Questo modello, il primo elettrico del marchio Lancia, sarà seguito da due nuovi modelli a zero emissioni previsti per il 2026 e il 2028. La nuova Ypsilon sarà disponibile anche con motori termici elettrificati, confermando l’impegno di Lancia verso un futuro sostenibile.