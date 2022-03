Abusivismo edilizio, arrestata una donna

i militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Agrigento, a carico di una casalinga, cinquantottenne, di Agrigento, residente a Favara. La donna deve scontare due mesi di domiciliari per abusivismo edilizio, reato commesso tredici anni fa. Dopo le formalità di rito, è stata appunto posta ai domiciliari e per i prossimi due mesi verrà sistematicamente controllata dalle forze dell’ordine. Non si tratta del primo, né verosimilmente dell’ultimo, caso di arresto per una pena da scontare per abusivismo edilizio.