Alla guida della sua Peugeot 208 perde il controllo dell’auto e si ribalta. L’incidente stradale, che non ha coinvolto altri veicoli di passaggio, si è verificato l’altra notte, lungo la strada statale 115, a Porto Empedocle, nei pressi di contrada Vincenzella. Il giovane conducente che viaggiava da solo, un trentaseienne empedoclino, è rimasto lievemente ferito.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento. L’automobilista all’invito di sottoporsi all’alcol-test si è rifiutato. Quindi è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per rifiuto di sottoporsi al test per verificare il tasso alcolemico.

