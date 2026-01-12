77-78, il finale dice questo. E dice soprattutto vittoria di carattere, di nervi e di sopravvivenza per Agrigento, che espugna il campo di Orzinuovi al termine di una partita folle, spezzata, nervosa, vissuta sul filo dell’equilibrio dopo averla dominata per venti minuti.

Un successo alto, pesantissimo, costruito con un primo tempo di grande qualità e difeso con le unghie e con i denti quando tutto sembrava sfuggire di mano. Agrigento riesce finalmente a schierare il nuovo roster al completo e l’impatto è immediato. L’avvio è travolgente: il primo quarto è un monologo biancazzurro chiuso sul 19-31, con Conti devastante dalla lunga distanza e subito padrone del ritmo.

Nel secondo periodo Orzinuovi prova a restare aggrappata alla partita, ma Agrigento continua a comandare. Nel finale di primo tempo arriva la zampata che sembra indirizzare definitivamente il match: Zampogna e Viglianisi colpiscono da tre, Grani ruba palla e schiaccia in campo aperto, firmando il parziale che manda le squadre negli spogliatoi sul 33-53. Ventidue punti di vantaggio e la sensazione di una gara sotto controllo.

I numeri del primo tempo sono eloquenti: Orzinuovi fatica dalla lunetta (13/20) e dall’arco (2/9), mentre Agrigento viaggia con percentuali di assoluto livello (8/17 da tre, 47%, 13/21 da due), domina a rimbalzo (23-17) e forza 7 palle perse, rubandone 5. Conti è già a 21 punti, Zampogna lo accompagna con una prova completa.

La partita, però, cambia completamente volto nella ripresa. Si rientra con Zampogna, Querci, Conti, Chiarastella e Douvier e bastano pochi minuti per far salire la tensione. Il tecnico fischiato a Giacomini dopo una rubata di Conti accende la miccia: il gioco diventa fisico, nervoso, frammentato, con Orzinuovi che esaurisce il bonus dopo appena 2’30’’.

I padroni di casa si sbloccano finalmente dalla lunga distanza, alzano la pressione difensiva e Agrigento perde lucidità offensiva. Sul 43-59 arriva il timeout di Cagnardi, ma l’inerzia è ormai girata. Chaves suona la carica: prima la tripla del -9, poi un gioco da quattro punti che riapre una gara che sembrava chiusa. Sul 56-61 Agrigento perde un possesso sanguinoso e Venturoli colpisce ancora dall’arco per il -2.

Orzinuovi dilaga emotivamente e tecnicamente, cavalcando un clamoroso parziale di 28-11. Il terzo quarto si chiude sul 63-65, dominato dai padroni di casa 30-12, con 6 triple mandate a bersaglio, tre delle quali ancora da Chaves.

L’ultimo periodo è una battaglia di nervi. Agrigento riparte con Zampogna, Querci, Conti, Douvier e Martini. Douvierapre con una tripla, poi l’intesa Zampogna–Martini ridà ossigeno. Zampogna sale però a 4 falli, Gabrielli chiama timeout e, su una palla persa di Conti, Orzinuovi trova 5 punti consecutivi che valgono il 70-70.

Cagnardi ferma tutto. Conti risponde con una tripla pesantissima per il 73-73, ma subito dopo spreca il libero su tecnico fischiato ancora a Gabrielli. Cacace avrebbe il sorpasso dalla lunetta, ma fallisce. È ancora Zampogna a prendersi la squadra sulle spalle con una tripla di enorme personalità per il 73-76, anche se Agrigento continua a sprecare palloni che potrebbero chiudere definitivamente la gara.

A 2 minuti dalla fine Gabrielli chiama timeout sul -3, Douvier è a 4 falli. Zampogna insiste e trova il canestro del +4, Caversazio risponde. Nel tentativo di sfruttare il bonus, Zampogna viene punito con un tecnico per simulazione ed esce per 5 falli. Orzinuovi torna a -1 con 45 secondi sul cronometro e palla in mano.

Il finale è da brividi: Orzinuovi spreca il possesso, Conti dall’altra parte forza una tripla che non entra. Ultima azione ancora per i padroni di casa, che però non trovano il canestro della vittoria.

Finisce 77-78. Una vittoria alta, sofferta, quasi incredibile, ma pesantissima per Agrigento, che sopravvive a un secondo tempo complicatissimo e porta a casa due punti che valgono molto più della classifica.

Conti chiude da vero pistolero con 27 punti e 7 rimbalzi, Zampogna firma una prestazione totale da 22 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Dall’altra parte Chaves è il migliore in campo con 23 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, simbolo di un’Orzinuovi che ha sfiorato l’impresa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp