Un pensionato ultrasettantenne di Agrigento è stato investito da una Fiat Panda mentre stava attraversando la strada davanti alla Questura di Agrigento. L’urto è stato violento tant’è che l’uomo ha sbattuto la testa a terra. Alla guida dell’autovettura una donna agrigentina.

Sul posto un’autoambulanza del 118 che ha immediatamente trasferito l’anziano al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Avrebbe riportato un trauma cranico ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illesa l’automobilista.

Scattato l’allarme sul luogo sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti, i carabinieri della Stazione di Agrigento e agli agenti della polizia municipale. Sono stati i vigili urbani ad occuparsi dei rilievi, mentre i poliziotti e i militari della viabilità. Il pensionato sarebbe stato travolto fuori dalle strisce pedonali.

