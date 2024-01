Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, nella notte, lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. Viaggiava alla guida di un’auto Evio 5, che è letteralmente “volata” via, per poi cappottare. Sono stati alcuni passanti ad aiutare il conducete del mezzo, ad uscire fuori dall’abitacolo.

Da lì a poco è scattato l’allarme al numero di emergenza 112. Il personale medico del 118, subito intervenuto, ha prestato le prime cure direttamente sul posto. Poi l’automobilista è stato trasportato al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Sono stati i poliziotti della sezione Volanti ad effettuare i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro. (Foto Agrigento Oggi)