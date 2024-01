E’ doloso l’incendio, che in via Giarretta a Licata, ha completamente devastato due autovetture, parcheggiate una vicina all’altra. Danneggiata anche la parte esterna di un centro estetica. Le vetture e l’attività commerciale appartengono ai componenti di un’unica famiglia. I danni sono in fase di quantificazione.

Il rogo è scoppiato nel corso delle ore notturne. A fuoco una Renault Twingo, di proprietà di un medico di Licata. Le fiamme si sono subito estese ad una Audi A1, in uso all’uomo, e hanno annerito la facciata esterna di un centro estetica, di proprietà della moglie, anche lei licatese.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, e i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Licata.

I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. I militari dell’Arma hanno subito visionato le immagini delle telecamere di video-sorveglianza che hanno consentito di individuare un uomo e una donna mentre erano intenti ad incendiare la Renault Twingo del medico.