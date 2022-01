Auto senza assicurazione: nel 2021 sequestrati 1.500 mezzi

Mettersi alla guida di un’auto senza assicurazione, continua ad essere un vero e proprio fenomeno in provincia di Agrigento. Nel 2021, complessivamente sequestrati 1.500 mezzi, di questi, 590 solo dal personale della polizia Stradale di Agrigento, Canicattì, e Sciacca. Tutti veicoli (circa il 90 per cento si tratta di automobili)”pizzicati” in giro, o in sosta, senza l’obbligatoria assicurazione. Un vero e proprio fenomeno di proporzioni allarmanti.

E sono ritornate le truffe assicurative. Fate attenzione e non fidativi da “strani” annunci o messaggi. L’anno scorso le forze di polizia hanno ricevuto diverse denunce per l’acquisto, soprattutto in rete, di assicurazioni, per auto e per moto che alla fine si sono rivelate “fasulle”. Attualmente ci sono delle indagini in corso.