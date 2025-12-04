

In un noto locale del litorale agrigentino si sono riuniti gli “alunni” della Quinta “C” dell’Istitito per Geometri Brunelleschi di Agrigento in occasione del 50′ anniversario del diploma. Serata piacevolissima tra ricordi e racconti con i quali si è rivissuta una realtà lontana suscitando emozioni ed ilarità. Momenti anche toccanti quando il ricordo ha riguardato i compagni che non ci sono più sempre presenti nei cuori di tutti. Presenti all’appello: R.Alletto, L. Amoroso, A. Basile, B. Blandi, R. Bracco, G. Bruccoleri, L. Bruccoleri. L. Costanza, R. Falzone, G. Gramaglia, S. Micciché, V. Migliore, R. Palermo, S. Patti, G. Romano, F. Scopelliti, A. Tanto, S. Zarbo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp