Il Festival Internazionale gode del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Anche per l’edizione 2024 del “Festival Internazionale I Bambini del mondo” arriva il Patrocinio di UNICEF Italia. Da diversi anni, infatti, il Comitato Unicef di Agrigento, presieduto da Lilly Bruna, è partener di AIFA, Associazione International Folk Agrigento, che organizza il Festival.

Uno dei momenti più significativi del Festival, è rappresentato dalla Passeggiata della Pace e della Fraternità, in programma sabato 16 marzo alle 10:30, con i Bambini del Mondo, Ambasciatori di Pace, che ai piedi del Tempio della Concordia, leggeranno alcuni passi dei Principi fondamentali della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” emanata dall’UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, nel 1959.

Il Comitato Unicef Agrigento, nel corso del “Galà I Bambini del Mondo – Premio Claudio Criscenzo”, in programma giovedì 14 marzo prossimo alle 20:30 al museo Pietro Griffo, assegnerà la PIGOTTA, la bambola simbolo della raccolta fondi di Unicef, alla bambina più piccola del Festival. A consegnarla, saranno, unitamente alla delegata provinciale Lilly Bruna, la presidente nazionale UNICEF Italia, Carmela Pace e il president regionale Vincenzo Lorefice.

Altra importante conferma è la collaborazione con la Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presidente Enza Ierna, che anche quest’anno promuove il concorso “Italia: immagini e pensieri“, riservato ai ragazzi dei gruppi internazionali che partecipano al Festival i quali dovranno esprimere a loro modo, con un disegno, un grafico, una frase, cosa li ha colpiti particolarmente nella loro permanenza qui ad Agrigento e la loro partecipazione al Festival, al vincitore sarà consegna una targa ricordo.

Quest’anno sono 10 i gruppi internazionali che partecipano al Festival Internazionale, in programma dal 9 al 17 marzo 2024, inserito nel contesto del “76° Mandorlo in Fiore”: Bulgaria – Folk Group Nessebar; Costarica – Agrupacion Folclorica Orgullo de mi Patria; Kirzighistan – Shattyk Exemplary Choreographic Seytek; Lituania – Children Folk Group Ciuciuruks; Macedonia – Anpo Skopje; Polonia – Folk Group Larks; Romania – Folklore Ensemble Padureanca; Serbia – Folk Dance Ensemble Sveti Djordje; Ucraina – Folk Ensemble Vitaminchiki; Uzbekistan – Children Group Marvarid.

Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di Gergent, Oratorio Don Guanella, I Fiori del Mandorlo, Città di Agrigento, Fabaria Folk, Herbessus.

L’appuntamento con la prima performance è per domenica 10 marzo alle 10 con la Sfilata da piazza Vittorio Emanuele in piazza Cavour dove è in programma la prima esibizione. Alle 20:30 al Teatro Pirandello spettacolo di apertura del 21° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”.