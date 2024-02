Sicuri di non vedere sul parabrezza nemmeno l’ombra di una multa senza averne titolo, domenica pomeriggio, hanno lasciato le proprie vetture nei posti riservati ai disabili nelle due aree parcheggio del centro commerciale “Città dei Templi” di Villaseta e sono andati tranquillamente a fare shopping.

Sette automobilisti sono stati multati. Ad accertarlo, sanzionandoli appunto, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti hanno richiesto l’intervento del carro attrezzi che ha rimosso due macchine. Gli spazi riservati ai disabili erano occupati abusivamente da automobilisti senza alcun contrassegno, dunque senza alcun titolo.

La proprietaria di una delle auto ha protestato dicendo agli agenti che non dovevano rimuovere la sua macchina in quanto il pannello integrativo era sbiadito e non si vedeva, anche se era consapevole di essere in torto.