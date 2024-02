Ladri colpiscono il Teatro Pirandello e Uffici Comunali, Sindaco Determinato a Prevenire Futuri Episodi.

Nelle prime ore di questa mattina, il Municipio è stato il teatro di un’intensa attività investigativa condotta dai Carabinieri, coadiuvati dagli esperti della Scientifica, al fine di ricostruire un episodio ancora avvolto nel mistero.

Nella notte ignoti ladri si sono introdotti nel Palazzo di Città. Portati via i computer del botteghino del teatro Pirandello e anche quelli di diversi uffici comunali situati al secondo e terzo piano. Ad essere prese di mira anche la stanza del primo cittadino, dalla quale non sarebbe stato portato via nulla, e quella del segretario generale. Scassinati anche i distributori automatici di bevande e snack da dove sono stati sottratti i soldi dalle cassette. Sul posto i carabinieri della Scientifica che hanno bloccato tutti gli ingressi al Municipio e che hanno effettuato i rilievi per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto. Sono al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere. I ladri si sarebbero introdotti all’ interno di Palazzo S. Domenico intorno all’una e trenta del mattino. Sul luogo anche il direttore e il presidente della Fondazione Teatro Pirandello Salvo Prestia e Alessandro Patti che ha dichiarato: “È stata una amara sorpresa questa mattina al teatro, quando è emerso che durante la notte ignoti ladri si sono introdotti attraverso una porta di servizio per raggiungere le stanze del palazzo comunale. I carabinieri sono intervenuti sul posto e stanno attualmente indagando sull’accaduto. Siamo profondamente amareggiati e rivolgiamo un plauso al nostro personale che nonostante tutto si è adoperato per la ripresa delle attività”. Alcune settimane fa anche al Palacongressi erano stati portati via i computer dalla biglietteria.

L’intero edificio è stato posto sotto stretta sorveglianza, con un divieto d’accesso esteso persino agli impiegati, nell’ambito delle indagini che hanno richiesto massima riservatezza. Il sindaco Micciché ha espresso ferma determinazione nel voler affrontare la situazione, dichiarando: “E’ arrivato il momento di installare le telecamere di video-sorveglianza per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e preservare l’ordine pubblico.” Si attendono ulteriori sviluppi sull’incidente e le misure che verranno adottate per prevenire eventuali futuri episodi. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

Le dichiarazioni del Presidente della Fondazione Teatro Pirandello Alessandro Patti

