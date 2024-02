Quasi trenta chili di prodotti ittici, senza la certificazione, etichettatura e documentazione attestante l’obbligatoria tracciabilità, sono stati sequestrati nel corso di un’ispezione, in un ristorante, del centro della città dei templi, dal personale della Guardia costiera. Il controllo è scattato, negli scorsi giorni, nell’ambito di un’attività finalizzata a tutelare il diritto alla salute ed il rispetto delle normative igienico sanitarie nel settore alimentare. Il pesce è sembrato essere in buone condizioni, ma senza la documentazione non era possibile tracciarne la provenienza. Quindi è stato ritenuto, come prescrive la normativa, non idoneo al consumo umano, sequestrato e destinato alla distruzione.