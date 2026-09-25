Quell’auto finita dentro la voragine, divenuta immagine simbolo del violento nubifragio abbattutosi su Agrigento lo scorso sabato pomeriggio, finisce in tribunale. Il conducente della Citroen, un sessantenne agrigentino, ha deciso di fare causa al Comune e in solido alla ditta che per conto dell’ente o della società concessionaria aveva eseguito i lavori di scavo e ripristino del manto stradale.

Per l’automobilista ci sarebbero responsabilità in materia di sicurezza stradale e quella porzione di asfalto avrebbe dovuto essere transennata e segnalata. La vicenda è ormai nota poiché quelle immagini sono diventate virali sui social. L’auto è sprofondata nel centro di Agrigento, proprio di fronte la stazione centrale e il Santuario di San Calogero.

Poco prima erano stati effettuati dei lavori di scavo. Poi il violento nubifragio e il cedimento della strada, con la parte posteriore dell’auto rimasta sollevata rispetto alla carreggiata.

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