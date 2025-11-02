Una Fiat Seicento di proprietà di un pensionato settantacinquenne è stata avvolta dalle fiamme in pieno giorno. L’incendio è divampato in contrada “Maragani” alla periferia di Sciacca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno prima circoscritto e poi spento le fiamme. Ad indagare sono i poliziotti del Commissariato di Sciacca. Nel corso del sopralluogo di rito non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile o bottiglie sospette.

