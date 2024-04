Momenti di paura per un giovane alla guida di una Fiat Punto, che in marcia ha preso fuoco. L’automobilista è riuscito a fermarsi in tempo, per mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse completamente il veicolo. Ha riportato lievi ustioni ad una mano e al braccio. L’incendio è scoppiato all’imbocco con via Cameroni, lungo la strada che conduce all’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa.

Il giovane lampedusano è stato soccorso e trasferito al Poliambulatorio per le cure del caso. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale e i carabinieri. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento il rogo, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata e della vettura che è stata però completamente distrutta dalle fiamme.