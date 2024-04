I carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno arrestato a Lido delle Nazioni un cuoco 38enne di origini pakistane, per anni domiciliato ad Agrigento, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della città dei Templi. L’uomo deve scontare 6 mesi di reclusione per i reati inerenti gli stupefacenti commessi a Raffadali nel 2018. L’arrestato dalla Stazione di Porto Garibaldi è stato condotto nel carcere di Ferrara.