Pugno duro degli agenti della polizia municipale di Agrigento dopo i disagi alla circolazione registrati a San Leone in viale delle Dune, nel pomeriggio di domenica in occasione della Pasqua. L’Amministrazione comunale, a Pasquetta, ha messo in atto una task force composta da 16 unità della polizia locale (fatti appositamente rientrare dalle ferie e dai riposi) per disporre un’attività di controllo straordinaria. Sono state elevate 95 sanzioni.

“Va lanciato un messaggio netto a chi pensa che in questa città si può fare quello che si vuole senza rispetto degli altri – afferma l’assessore alla polizia municipale Carmelo Cantone -. Domenica abbiamo assistito ad una vera e propria bolgia provocata da gente che, incurante dei divieti tra cui il senso unico di marcia nel viale Dune nella direzione di marcia dall’ex stabilimento Ps fino all’incrocio con la via degli Imperatori, circolava con arroganza controsenso causando scene di vero delirio”.

“Stiamo inoltre valutando lo stazionamento a San Leone del sistema di street control – conclude Cantone – per sanzionare soprattutto la sosta selvaggia”.