Auto in fiamme in via Garibaldi: tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

AGRIGENTO – Paura in via Garibaldi, ad Agrigento, dove nel tardo pomeriggio di oggi un’automobile è andata improvvisamente in fiamme. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, che hanno domato il rogo prima che potesse propagarsi ad altri veicoli o edifici vicini.

Le operazioni di spegnimento sono durate circa un’ora. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, ma non si esclude l’ipotesi di un guasto meccanico o elettrico. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

