Sciacca, due turiste tedesche investite in pieno centro: una è gravissima

SCIACCA (AG) – È ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale di Agrigento una delle due turiste tedescheinvestite da un’automobile nel centro storico di Sciacca, lungo via Roma, intorno alle 19:30 di ieri sera. L’altra donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, le due donne stavano camminando quando sono state travolte da un’auto d’epoca, condotta da un sessantenne originario di Sciacca, da tempo residente in Germania. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un guasto ai freni, finendo per investire le due passanti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Municipale e gli agenti della Polizia di Stato, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Il conducente del veicolo è rimasto lievemente ferito.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro, mentre sono in corso accertamenti tecnici per verificare l’effettiva causa del guasto e valutare eventuali responsabilità.

L’episodio ha scosso la comunità locale, in un periodo di grande afflusso turistico per la cittadina termale.

