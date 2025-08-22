Il Teatro Costabianca di Realmonte ha fatto registrare un nuovo successo con l’atteso spettacolo di Povia, che ha emozionato e coinvolto il pubblico con un concerto fuori dagli schemi. Un live che ha messo al centro i valori autentici: la famiglia, il rispetto della vita, gli affetti e l’importanza degli esempi che devono partire dagli adulti.

L’artista, positivo e carico di energia, ha saputo trasmettere tutta la sua passione interagendo costantemente con il pubblico. Tra musica e racconti personali, Povia si è aperto anche con aneddoti intimi e riflessioni che hanno fatto emozionare e pensare. Non sono mancati i momenti simbolici: un omaggio a Pippo Baudo, le immagini di Falcone e Borsellino sullo schermo, i testi dei suoi brani proiettati per essere cantati insieme al pubblico, e le sequenze video dei suoi successi, a partire da quella vittoria a Sanremo 2006 con “Vorrei avere il becco”. (VIDEO)

Il cantautore non ha evitato di affrontare anche i momenti più difficili della sua vita, ricordando il dolore per la perdita del suo migliore amico in un incidente stradale segnato da alcool e droga. “Illusioni che fanno solo male”, ha sottolineato dal palco, ribadendo la sua fede in Dio e il bisogno di trasmettere messaggi di speranza attraverso la musica. Emozionante il ritornello di “Tutti i bambini fanno oh”, cantato in coro con il pubblico, fino alla dedica che ha commosso l’intera platea.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Alessandro Mallia e dell’assessore agli spettacoli Marika Salemi:

«Abbiamo voluto fortemente Povia nel cartellone di quest’estate – sottolinea il sindaco – perché trasmette valori veri. La stagione sta andando oltre ogni aspettativa e questo ci spinge a lavorare con entusiasmo. Non ci fermeremo al programma estivo: stiamo già pensando ad appuntamenti per l’autunno, con fiere ed eventi che culmineranno con il Capodanno in piazza».

La stagione del Teatro Costabianca, sotto la direzione artistica di Marco Gallo, continua così a confermarsi un successo e un punto di riferimento per l’estate culturale e musicale della costa agrigentina.

