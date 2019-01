Un incredibile volo con la macchina giù da un dirupo – dopo aver perso il controllo e sfondato la recinzione che delimita la carreggiata – poteva essere fatale per cinque giovani agrigentini.

Il fatto è avvenuto ieri sera, poco dopo le 21, in via Manzoni a San Giovanni Gemini. I cinque che erano in auto sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ma nessuno di loro, fortunatamente, si trova in pericolo di vita.