Entra nel vivo ad Agrigento il Patto locale per la Lettura. Venerdì 20 novembre 2026, presso la Biblioteca comunale «Franco La Rocca», si è svolto il tavolo tecnico che ha segnato ufficialmente l’avvio operativo delle attività previste dall’accordo, sottoscritto lo scorso 6 luglio. I lavori, coordinati dalla direttrice della Biblioteca, Loredana Brucculeri, e dal funzionario della Soprintendenza Abap, Vito Fortezza, hanno riunito i rappresentanti delle diverse realtà culturali e scolastiche cittadine aderenti.

Il progetto vede il Comune di Agrigento nel ruolo di ente capofila, su impulso della Soprintendenza per i Beni Culturali, con l’obiettivo di fare della lettura uno strumento di crescita individuale e collettiva, inclusione sociale e dialogo tra istituzioni, librerie, scuole e associazioni.

Un programma per tutte le età. Il piano operativo punta a coinvolgere l’intera comunità, con particolare attenzione all’infanzia, alle famiglie e alle persone con disabilità. Il calendario prevede un ricco ventaglio di iniziative: incontri con gli autori e presentazioni di libri; laboratori tematici e letture ad alta voce in biblioteca e negli spazi pubblici della città; l’adesione al progetto nazionale «Nati per Leggere», per promuovere la lettura precoce nei bambini; Azioni mirate per ampliare l’accessibilità alle biblioteche e valorizzare il patrimonio librario locale attraverso nuove attività di catalogazione.

Una rete aperta e triennale. La Biblioteca «Franco La Rocca» fungerà da centro nevralgico per il coordinamento e le comunicazioni del Patto, mentre il tavolo tecnico monitorerà periodicamente l’andamento delle iniziative. L’accordo ha una durata triennale e si basa sulla partecipazione volontaria e gratuita dei firmatari, che mettono in rete competenze e risorse senza oneri economici diretti. La rete resta inoltre aperta: nuove realtà culturali interessate potranno aderire in qualsiasi momento presentando richiesta formale al Comune, sentita la Soprintendenza.

L’iniziativa agrigentina si inserisce nel solco della Legge n. 15/2020 e delle politiche promosse dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, rafforzando la candidatura e il ruolo della città nel circuito virtuoso dei Comuni impegnati nella promozione culturale e nella qualifica di «Città che legge».

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