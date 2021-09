Un centauro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Passeggiata Archeologica, tra Bonamorone e gli uffici dell’Anas. A scontrarsi uno scooter 125 e una Fiat Panda presa a noleggio da alcuni turisti. Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote, in ambulanza, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti che si sono occupati dei rilievi. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora.