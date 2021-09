A San Leone installate le prime centraline pubbliche di ricarica per veicoli elettrici nel comune di Agrigento, ad opera della Be Charge srl. Saranno venti in totale le centraline posizionate tra il centro città, Villaggio Mosè, San Leone, Fontanelle, Giardina Gallotti, Montaperto, ospedale e Villaseta. Ma a queste potranno aggiungersene altre: sono diversi, infatti, gli operatori che hanno espresso l’interesse a istallare postazioni di ricarica elettrica ad Agrigento. “L’intento dell’amministrazione – ha dichiarato il sindaco Miccichè- è promuovere la diffusione della mobilità elettrica, in grado di generare numerosi benefici, a partire dal miglioramento della qualità dell’aria grazie alla riduzione di emissioni, ma anche in termini di riduzione dei costi per i proprietari dei veicoli”.