Un misterioso incendio ha devastato una Fiat Punto a Canicattì. L’utilitaria è di proprietà di una quarantenne in uso al marito di 46 anni. E’ successo nelle ore notturne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri della Radiomobile.

Completamente distrutta la vettura nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. I militari hanno avviato le indagini per stabilire se si sia trattato di un fatto accidentale o di un atto doloso.

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