Auto contromano sul ponte provoca incidente: quattro feriti

Ha imboccato contromano il viadotto Morandi, a causa di una distrazione, e provocato un incidente stradale. Lo scontro ha riguardato due auto, mentre una terza macchina ha riportato lievi danni. E’ accaduto, ieri, nel tardo pomeriggio.

Quattro persone sono rimaste ferite, per fortuna, non in gravi condizioni, e con le ambulanze del 118, trasferite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno effettuato i rilievi, e adesso stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quanto avvenuto.