Auto contro guard-rail sulla Ss 640: due feriti gravissimi

Due giovani, di 24 e 22 anni, entrambi di Racalmuto, sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale che s’è registrato, nella tarda serata di venerdì, lungo la statale 640, all’altezza del bivio per Aragona Caldare e Favara, lungo la carreggiata in direzione Agrigento. Erano a bordo di una Fiat Punto, che per causa sconosciute, s’è schiantata contro il guard-rail. Sul posto, una volta scattato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco al Comando provinciale di Agrigento.

I due, sono stati subito trasferiti, in elisoccorso e con un’ambulanza, in due diversi ospedali. Il ventiquattrenne, che era alla guida, ed ha riportato un bruttissimo trauma cranico, al presidio ospedaliero “Villa Sofia” di Palermo; il ventiduenne, invece, al “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove i medici gli hanno riscontrato gravi traumi alla colonna vertebrale.

Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della Polizia Stradale di Caltanissetta. L’incidente non ha coinvolto nessun altro veicolo di passaggio.