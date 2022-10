“Sicilia Munnizza Free”: premiate le scuole

Nell’ambito del progetto Sicilia Munnizza Free, il progetto di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarci verso l’economia circolare, sono state premiate le scuole che hanno partecipato al concorso “La mia città circolare”. Lanciato lo scorso dicembre, il concorso è stato lo spunto per un percorso di educazione all’economia circolare, cui hanno aderito oltre 40 istituti scolastici da tutte le province siciliane. Un’adesione importante che dimostra l’attenzione delle scuole verso temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. La proposta educativa ha previsto una riflessione, sull’economia circolare partendo dall’osservazione del proprio territorio per restituirne una mappatura locale, arricchita con la conoscenza delle realtà economiche che operano in questo settore e concludersi, dopo avere individuato delle criticità o disfunzioni, con un’idea di probabile start-up per chiudere il cerchio di un’economia territoriale sostenibile.

Il percorso condotto in piena autonomia dalle insegnanti, è stato articolato in più fasi: un momento formativo iniziale di circa 25 ore, rivolto ai docenti a cura di Legambiente scuola e formazione, ed interventi da parte di educatori di Legambiente distribuiti nelle varie fasi del progetto, al fine di orientare e facilitare il lavoro di lettura ed elaborazione. Tre i progetti del concorso “La mia Città è Circolare” premiati tra i tanti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado. Per la scuola primaria ha vinto il progetto “Il Carnevale del Riciclo” presentato dagli alunni della Scuola Manatthan dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento.

Per la scuola secondaria di I grado ha vinto il progetto “Il TG della sostenibilità” presentato dagli alunni della classe 1B dell’I.C. Sferracavallo Onorato.

Per la scuola secondaria di 2 grado ha vinto il progetto “Punto di raccolta olio alimentare esausto” presentato dagli alunni della 2BL del I.T.T. Copernico di Barcellona di Pozzo di Gotto.

La premiazione è avvenuta in occasione dell’EcoForum regionale sui rifiuti e l’economia circolare, che si è svolto allo Spazio Mediterraneo ai Cantieri culturali alla Zisa a Palermo.