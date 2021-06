Auto contro autobotte, giovane gravemente ferito

Un venticinquenne di Raffadali, B.G., è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato, domenica mattina, lungo la strada statale 118, nel tratto che collega Agrigento con il centro raffadalese. Il giovane alla guida di una Lancia Y, per cause ancora in corso di accertamenti da parte dei carabinieri, si è schiantato contro la parte posteriore di una autobotte.

Sono stati gli occupanti dell’autocarro a dare l’allarme al 112. Sul posto i vigili del fuoco, e un’ambulanza del 118. Da Caltanissetta è stato fatto arrivare l’elisoccorso, atterrato direttamente sulla statale. Da lì a poco l’automobilista è stato portato in ospedale.

I militari dell’Arma del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno effettuato i rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, e stabilire le responsabilità.