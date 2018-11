Due automobili a fuoco a Licata, in via Torquato Tasso. A bruciare è stata prima una Fiat Stilo, di proprietà di un disoccupato di 28 anni. Le fiamme, poi, si sono propagate e hanno avvolto anche un altro mezzo parcheggiato nelle vicinanze. Sconosciute al momento le cause, si indaga ed ogni pista è valida.