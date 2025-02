La notizia della scomparsa dell’agrigentino Aurelio Patti si è presto diffusa ad Agrigento, tra i primi a esprime il proprio profondo dolore il suo amico, il regista Mario Gaziano, che lo ricorda con questa sua testimonianza: “il mio è un dolore immenso per uno dei miei migliori amici e tra i cittadini migliori di Agrigento, che amava tanto, specie il centro storico, dove abitava e si rammaricava tanto perché le amministrazioni non si curavano della città, non ne rispettavano e valorizzavano l’eleganza. Lui conosceva bene la cultura agrigentina, siciliana perché era un conoscitore profondo delle tradizioni popolari siciliane e della musica popolare siciliana. La sua competenza, professionalità correttezza le ho conosciute e ammirate in molte occasioni perché abbiamo costruito insieme molte attività, come la trasmissione Punto Fermo, su Teleacras, le tante edizioni della mostra del libro che ebbe molto successo, ma in particolare voglio ricordare che nel 1991 poiché non si fece la Sagra del mandorlo in fiore ad Agrigento, per via della guerra di quell’anno, organizzammo una sagra privata il 21 marzo con ben undici gruppi folkloristici internazionali. Un evento che volle fortemente, perché amava la sagra. Ricordiamo che ha fondato e curato il gruppo folkloristico Valle dei Templi. Era un uomo pignolo, quanto è giusto, nel suo fare, molto corretto e onesto. Allargò i suoi orizzonti culturali fino a conoscere ed amare la cultura francese anche per amore di sua moglie che era una francese. Ho sempre avuto grande stima e fiducia in Aurelio. La città perde un uomo esemplare. Io un amico indimenticabile.”

La redazione di Agrigentooggi si unisce al dolore di quanti hanno conosciuto Aurelio Patti ed esprime le proprie condoglianze per la grave perdita ai familiari.

