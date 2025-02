Arrestato in flagranza di reato un 35enne di Burgio, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia. Ad eseguire la cattura sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Sciacca, con il supporto dei militari dell’Arma della Stazione di Burgio.

L’intervento è scaturito alle prime ore del mattino, a seguito di una segnalazione per una violenta lite familiare. Giunti presso l’abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno accertato che l’indagato aveva aggredito e minacciato la moglie convivente, una 32enne casalinga, utilizzando un fucile.

A seguito della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un fucile da caccia calibro 12 con matricola abrasa, 28 cartucce dello stesso calibro e un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: 60,6 grammi di cocaina, 32,5 grammi di hashish e 930 grammi di marijuana. Lo stupefacente, l’arma e le relative munizioni rinvenute sono state sottoposte a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Sciacca, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Sciacca in attesa dell’udienza di convalida, attivando, altresì, le procedure previste dal c.d. “Codice rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica. Nel corso dell’udienza di convalida, il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo la misura cautelare della custodia in carcere.

