Agrigento piange la scomparsa di Aurelio Patti, una delle figure più significative della cultura locale. Musicista, direttore del Gruppo Valle dei Templi e appassionato difensore della musica folkloristica siciliana, Aurelio ha lasciato un’impronta indelebile nella tradizione agrigentina e nel panorama culturale internazionale.

Con la sua eleganza e saggezza, Aurelio Patti ha arricchito la scena culturale non solo di Agrigento, ma anche di numerosi paesi nel mondo, portando la Sicilia nei principali festival internazionali. La sua capacità di suonare il friscalettu, insieme alla sua dedizione alla musica popolare, ha ispirato generazioni di musicisti e appassionati.

Non solo un artista, ma anche un organizzatore instancabile, ha saputo diffondere la bellezza delle tradizioni siciliane con idee innovative e un impegno costante per la loro preservazione. La sua figura rimarrà nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, come un esempio di passione, dedizione e amore per la propria terra.

Alla famiglia Patti, in particolare al figlio Alessandro, vanno le più sentite condoglianze in questo momento di grande dolore. Aurelio Patti continuerà a vivere nella memoria di chi lo ha amato e apprezzato, lasciando un’eredità culturale che trascende il tempo.

