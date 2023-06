“Attraverso il ricordo”, è l’evento di Vincenzo La Porta: cena degustazione a le Fontanelle di Raffadali

Mancano pochi giorni alla cena evento organizzata dal pizzaiolo Vincenzo la Porta. Il tema della serata è “Attraverso il ricordo”. L’appuntamento è per giovedì 8 giugno prossimo alla pizzeria Le Fontanelle di Raffadali. La serata si aprirà con un aperitivo di benvenuto al tramonto nella terrazza panoramica del locale immersa nel verde con le bollicine di Calamossa Rosè Terre Siciliane IGT Mandrarossa che ha debuttato al Vinitaly 2023. In questa prima parte della serata Vincenzo La Porta racconterà alla stampa di settore, presente all’evento, le sue ultime importanti esperienze, e il forte legame con il territorio agrigentino, di cui in ogni occasione si fa ambasciatore. Le sue pizze, infatti, hanno varcato i confini di Agrigento, arrivando a Sky, nel programma ‘Na pizza condotto dal grande pizza chef Renato Bosco e all’Alma, la scuola internazionale di cucina italiana di Colorno, in provincia di Parma, in occasione della finalissima nazionale di Emergente Chef dell’11 e 12 marzo 2023 in cui Vincenzo La Porta è stato protagonista con la sua pizza “Radici”. L’esperto gastronomo Luigi Cremona e Lorenza Vitali, infatti, hanno selezionato il giovane La Porta tra i giovani pizzaiolo emergenti (under 30) che hanno preso parte al premio “Emergente Pizza 2023” di Witaly magazine. Vincenzo nelle sue pizze utilizza tantissimi presidi Slow Food ed eccellenze del suo territorio come il pistacchio DOP di Raffadali, il pomodoro siccagno di Aragona, i formaggi di capra girgentana, ecc. Le sue pizze contemporanee sono un insieme armonico di eccellenze e, in occasione della cena degustazione, Vincenzo farà degustare le sue speciali montanarine, le pizze “Radici” e “Na pizza” che raccontano queste due importanti esperienze e i padellini salati e dolci che sono una delle novità introdotte nel nuovo menù. Krombacher e Cantine Mandrarossa sono i due partner della serata.

MENU DELLA CENA “ATTRAVERSO IL RICORDO”

Montanarina in salsa di pomodoro Marinda pelato a mano, cipolla rossa, mozzarella di bufala modicana e basilico

Estate a Marinella

Pizza al padellino alla curcuma, con tartare di gambero rosso di Mazara marinata al pompelmo, misticanza, stracciatella e perlage di agrumi

Radici (Emergente Pizza)

Pizza contemporanea, 48 ore di maturazione, con stracotto di pomodoro siccagno di Aragona, cipolla, bietole ripassate in padella, pomodoro semi dry, primo sale di pecora, mollica alle acciughe e ricotta al forno

‘Na pizza (Sky)

Pizza contemporanea, 48 ore di maturazione, con fiordilatte, prosciutto cotto alla brace, crema di latte affumicata, datterino giallo semi dry, battuto di pistacchio DOP di Raffadali

Oro del Sud

Pizza al padellino con farina di riso, tartare di bufalo modicano, robiola di capra girgentana, pesto di canapa bio, cipolla caramellata e polvere di barbabietola

Dessert

Pizza al padellino al cacao con ciuffetti di ricotta di pecora, pere laccate al miele e pepite di cacao

Per prenotazioni: Pizzeria Le Fontanelle, via Fontanelle 241, Raffadali (AG) Tel. 0922 30121