Nicolò Terranova “saluta” l’Akragas. Deni: “La risoluzione è stata consensuale”

“Bisogna vedere i suoi e i nostri progetti, se coincidono è graditissimo, per me è l’allenatore ideale”, lo aveva detto nei giorni scorsi il patron dell’Akragas, Giuseppe Deni, sulla posizione di mister Nicolò Terranova. Adesso, però, arriva la notizia dello “scioglimento” tra la società e l’allenatore. “La Società e l’allenatore Nicolò Terranova-si legge in una nota- hanno deciso di comune accordo e in piena sintonia di non proseguire il rapporto di collaborazione esistente. Da parte del club biancoazzurro, e in prima persona del patron Giuseppe Deni, va il ringraziamento più grande ad un tecnico, ma prima di tutto ad una persona eccezionale, che ha portato l’Akragas alla vittoria del campionato di Eccellenza e alla promozione in Serie D.”

Il Presidente Deni dichiara: “Con mister Terranova abbiamo da sempre avuto un ottimo rapporto, e oggi ci salutiamo dicendo che questo sarà solo un arrivederci. Ci tengo a precisare che la risoluzione è stata consensuale durante un incontro tra le parti avvenuto in un clima di totale distensione e caratterizzato dalla solita reciproca stima, che rimane pertanto immutata. Lo ringrazio pubblicamente per tutto il lavoro che ha fatto e gli faccio il mio più grande in bocca al lupo per il futuro. Sono già al lavoro per ingaggiare un nuovo allenatore per il difficile e impegnativo campionato di Serie D”.