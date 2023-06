A Lampedusa prima nidificazione della tartaruga Caretta caretta

A Lampedusa nidificazione della tartaruga marina sulla Spiaggia dell’Isola dei Conigli, all’interno della Riserva Naturale istituita dalla Regione Siciliana e affidata in gestione a Legambiente Sicilia. È accaduto stanotte e il personale della Riserva Naturale “Isola di Lampedusa” ha accertato la prima nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta della stagione 2023. Gli operatori di Legambiente hanno provveduto a recintare e segnalare il nido, al fine di proteggerlo sino alla schiusa, che avverrà tra circa 2 mesi. Le azioni rientrano nel programma di monitoraggio della riproduzione della tartaruga marina a Lampedusa svolto dal personale Legambiente che opera nella Riserva Naturale regionale, a tal fine autorizzata dal Ministero dell’Ambiente. Come ogni anno Legambiente organizza anche i campi di volontariato per le attività di monitoraggio, controllo, sensibilizzazione, fondamentali per la protezione del sito di riproduzione e delle tartarughe: l’invito è a partecipare per un’esperienza formativa ed emozionante a difesa della natura.