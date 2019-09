Atto di generosità del presidente Giavarini: acquistati abbonamenti per i giovani tifosi

Atto di generosità da parte di Marcello Giavarini. L’ex patron dell’Akragas Calcio, ha donato al comune di Licata abbonamenti per un totale di 10mila euro da destinare ai giovani meno abbienti che amano i colori gialloblu, ma che non possono permettersi di andare allo stadio Dino Liotta.

“E’ per questo – dice Giavarini – che, nel solco di una analoga iniziativa sua e dell amministrazione comunale, il sottoscritto ha deciso di acquistare abbonamenti per 10.000 euro per poi girarli, attraverso la vostra collaborazione e quella delle scuole di licata, ai ragazzi con modeste possibilità economiche”.

Giavarini ha ringraziato il sindaco e l’amministrazione comunale per la collaborazione in favore dello sport a Licata.

In un solo colpo, Giavarini, non solo fa un atto di generosità verso una parte di giovani che non possono permettersi il costo di una partita di calcio, ma nello stesso tempo, da un contributo alla società calcistica.

Il Licata milita del campionato di Serie D e quest’anno avrà come avversari squadre del calibro di Palermo, Acireale e Messina, solo per citarne alcune.